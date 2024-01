Roccanova, arrestate due persone per furto in appartamento

ROCCANOVA (PZ) – Nel pomeriggio del 18 gennaio scorso, a Roccanova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise hanno tratto in arresto due uomini di 47 e 40 anni nella flagranza del reato di furto in abitazione in concorso.

I militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato a contrastare i reati predatori, hanno notato i due uomini muoversi in modo sospetto per il centro abitato. Insospettiti, ne hanno seguito i movimenti. I due, dopo essere saliti a bordo di un’auto, sono quindi partiti alla volta di Senise dove hanno improvvisamente aumentato la velocità inducendo i Carabinieri a fermarli.

Sottoposti a perquisizione sul posto, sono stati trovati in possesso di un cospicuo quantitativo di monili in oro e preziosi, nello specifico collanine, bracciali, orecchini ed anelli per un peso totale di 350 gr., alcuni dei quali erano custoditi in un sacchetto lanciato dall’auto in corsa e subito recuperato dai militari nel corso delle operazioni di identificazione. Rinvenuti, inoltre, vari strumenti da effrazione nascosti sempre all’interno del veicolo.

Per quanto rinvenuto, i Carabinieri sono rientrati a Roccanova ove hanno individuato l’appartamento all’interno del quale era stato portato a termine il furto ed identificato la proprietaria, una 55enne in quel momento assente da casa, che ha riconosciuto come propria la refurtiva.

I due uomini sono quindi stati dichiarati in stato di arresto e sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari per cui vige il principio di presunzione di innocenza degli indagati fino a condanna definitiva.

Prosegue attenta e costante, anche nelle realtà più periferiche, l’azione di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza i quali si impegnano quotidianamente per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in un territorio molto vasto ed eterogeneo.

Tali servizi, intensificati nelle ore serali e notturne, congiuntamente ad un incessante dialogo con la popolazione condotto attraverso una preziosa attività di prossimità, sono svolti senza soluzione di continuità dai Carabinieri capillarmente distribuiti su tutto il territorio della provincia di Potenza.

