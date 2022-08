Robin Hood De Magistris: ‘Togliere ai ricchi per dare ai deboli’

“In una campagna elettorale così breve, vedrei bene un confronto tra chi fa parte del sistema e chi si presenta come alternativa. Mettere a confronto Letta con Conte, che sono stati insieme fino a qualche giorno fa, oppure Renzi con Letta, che vengono dallo stesso partito, oppure Letta e Meloni. che fanno finta di essere così distanti, ma alla fine hanno dialogato insieme prospettando un cammino comune per l’Italia”. Lo dichiara a Il Punto, approfondimento politico di Antenna Sud, Gianni De Magistris, ex sindaco di Napoli che alle prossime elezioni si presenterà con la lista Unione Popolare.

“Bisognerebbe confrontarsi con chi, come noi, presenta delle novità assolute – prosegue -. La nostra è l’unica forza politica pacifista, veramente ambientalista, che vuole togliere ai più ricchi per dare ai fragili e ai deboli, attuando la costituzione e contrastando corruzione e Mafia. Se invece se la cantano e se la suonano sempre gli stessi si rischia un allentamento dal voto”.

‘MEETING RIMINI SAGA DELLA FARSA’ – ”Ho molto rispetto per tutte le organizzazioni, ma far passare il meeting di Comunione e Liberazione come il luogo in cui si costruisce la democrazia del Paese è un po’ la saga della farsa. Soprattutto il tema del convegno, “Tra le diversità per il bene comune“, rappresenta la distanza reale che c’è con il paese. Se vogliamo davvero il bene comune, dobbiamo stare con i parroci di strada, seguire il messaggio di Papa Francesco, non dobbiamo stare con il potere e, soprattutto, con il lusso di Comunione e Liberazione. Per dar voce al Paese che non ha voce bisognerebbe invitare altre persone a quel meeting, ma non si azzardano perché hanno paura della diversità, vogliono un pensiero unico, con qualche sfumatura diversa. Hanno il terrore di chi ha dimostrato di voler rappresentare un’alternativa politica credibile e con le mani pulite”.

UCRAINA – “Non a caso di guerra non si parla più come prima. Oltre ai morti e alle devastazioni, proprio a causa della guerra in Ucraina derivano aumento del costo della vita e caro bollette. È vero che è stata voluta da Putin, ma l’Occidente e l’Italia non hanno fatto nulla per arginarla, evitarla o produrne una conclusione per via diplomatica, anzi siamo tra i più bellicisti. Qualche giorno fa, nonostante sia dimissionario, il Governo Draghi ha acquistato numerosi caccia bombardieri F35 dagli Stati Uniti per oltre 500 milioni di dollari“.

LE NOSTRE PROPOSTE – “Innanzitutto, proponiamo lo stop alla guerra e alle spese militari perché quei soldi devono essere destinati al sociale, ai diritti e alle fasce che soffrono dal punto di vista economico. E poi, proponiamo ciò che solo noi che siamo liberi possiamo attuare: prendere ai più ricchi. Per esempio, le aziende energetiche e quelle che producono armi hanno ottenuto extra profitti enormi: tassiamoli pesantemente destinando quelle risorse alle aziende e alle famiglie in difficoltà. Non siamo come gli altri che propongono qualsiasi cosa. Non siamo come Berlusconi che offre soldi a tutti, ma senza essere credibile: quei soldi da dove li prende? Il nostro programma è chiaro: facciamo fare un sacrificio a chi è ricchissimo, aiutiamo chi è in difficoltà colpendo le speculazioni“.

ACCORDI POLITICI – “Con Di Maio non ho alcuna affinità, con Conte invece sarei pronto a dialogare, ma da parte sua ho ricevuto solo silenzi“.