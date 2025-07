Minacce a Stefanazzi, la solidarietà di Marti: “Atto vile e inaccettabile”

“Un atto vile e inaccettabile”. Con queste parole, il senatore Roberto Marti, esponente della Lega e presidente della Commissione Cultura del Senato, ha voluto manifestare la propria solidarietà al deputato salentino Claudio Stefanazzi, dopo l’ennesima intimidazione ricevuta, questa volta indirizzata alla moglie del parlamentare.

Il gesto, avvenuto nei giorni scorsi, rappresenta il terzo episodio in un anno, e ha suscitato un’ondata di condanne trasversali. Marti, in una nota diffusa alla stampa, ha voluto sottolineare la gravità di un attacco che colpisce la sfera personale: “Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti del vile atto intimidatorio rivolto al collega Claudio Stefanazzi e, ancor più, per il coinvolgimento della sua famiglia, bersaglio inaccettabile di una violenza che mira a colpire nella sfera più intima e personale”.

Il senatore ha poi richiamato l’intera classe politica a una presa di posizione netta contro ogni forma di intimidazione: “Le minacce ricevute, purtroppo non isolate, rappresentano un segnale preoccupante del clima avvelenato che, talvolta, circonda chi sceglie di impegnarsi con responsabilità nelle istituzioni. È dovere di tutte le forze politiche e di ogni cittadino democratico difendere il rispetto reciproco, la libertà di pensiero e l’impegno civile”.

Infine, un messaggio diretto all’onorevole Stefanazzi e alla sua famiglia: “A Claudio, a sua moglie e ai suoi cari rivolgo un abbraccio sincero”.

Un gesto di unità istituzionale che arriva da un esponente di un partito politico opposto a quello del parlamentare colpito, a testimonianza del fatto che la violenza e la paura non possono trovare spazio nella dialettica democratica.

