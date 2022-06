LECCE- Un nuovo e prestigioso riconoscimento alla danzatrice tarantina Roberta Di Laura a cui è stato conferito a Lecce, insieme ad altre illustri personalità, il premio “Vigna D’Argento” organizzato da Pino Lagalle che va ad aggiungersi a numerosi altri riconoscimenti ottenuti per i suoi straordinari successi in campo tersicoreo a livello internazionale.

Il Premio consegnatole da Carlos Montalvan primo ballerino del Balletto del Sud è stato conferito alla Di Laura per aver reso onore alla Puglia attraverso l’arte della danza con la seguente motivazione: “Passo dopo passo di strada ne ha fatta tanta per una disciplina “la danza” dove impegno e rigore sono protagonisti. Dalla sua terra di origine, la Puglia, fino al cuore dell’Europa ha portato con sé la sua grande passione, il suo talento, il suo impegno dedito a formare generazioni di allieve alla danza. Pluripremiata, ballerina professionista, insegnante e coreografa e anche Ambasciatrice della “Universum Academy” e membro del Consiglio Internazionale della danza di Parigi (Unesco).”

Curriculum di Roberta di Laura

La giovane danzatrice originaria di Taranto è ballerina professionista, insegnante e coreografa, membro del consiglio internazionale della danza di Parigi (Unesco),​ vicepresidente vicario della​ “International Universum Academy” nonchè creatrice del progetto “Roberta Di Laura – International Dance Project”.

Diplomata in danza classica, moderna e contemporanea presso la Libera Università di Danza e Teatro di Mantova con riconoscimento da parte dell’Ajkun Ballet Theatre di New York, ha seguito stages di perfezionamento con maestri di fama internazionale, primi ballerini ed ètoiles provenienti dalle maggiori Accademie del panorama della danza quali l’accademia Vaganova di San Pietroburgo, conservatorio di musica e danza di Parigi, Opera di Vienna, Bolshoi di Mosca, Balletto di Cuba, Opéra di Parigi, English National Ballet di Londra, Contemporary Dance School di Amburgo, Steps on Broadway di New York e numerose altre. Ha preso parte, inoltre, a diversi stage presso prestigiose accademie quali la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, la Scuola del Balletto di Roma e l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

​Alla straordinaria formazione artistica si aggiunge inoltre un brillante percorso di studi infatti​ dopo la maturità classica (100/100) ha conseguito la laurea in​ “Arti e Scienze dello Spettacolo”​ presso l’Università Sapienza di Roma, Diploma di Master in “Business, Marketing e Project Management , Corso di Perfezionamento post laurea in “Management dei servizi turistici e recentemente ha conseguito inoltre il Professional Certificate in Leadership and Communication presso Harvard University (Edx) Ha preso parte inoltre a​ diversi​ corsi di aggiornamento​ tra cui degno di nota quello svoltosi​ presso la prestigiosa​ Università di Oxford (Inghilterra).

​Ha presentato lavori di ricerca sulla danza per i Congressi Mondiali svoltisi ad Atene, San Pietroburgo, Canada, Florida, Varsavia, Ucraina, Avignone, Bahamas, Mosca e a Tokyo dove è stata l’unica italiana a inviare un lavoro di ricerca sulla danza e a rappresentare l’Italia all’estero. Inoltre, nel corso del 50° Congresso Mondiale Danza svoltosi ad Atene è stata presentata la sua tesi di laurea “Ida Rubinstein: rivoluzione tra teatro e danza”.

​Ha danzato in prestigiosi eventi in Italia solo per citarne alcuni: Titanic Live Concert – Taranto (di Robin Gibb e Robin J. Gibb – Bee Gess, di cui è stata interprete principale e prima ballerina), “Festival Internazionale Sanremo Benessere”, “Giovani Eccellenze – Urbino”. È stata inoltre protagonista di Festivals e progetti internazionali in​ numerosi paesi quali:​ Romania, Tunisia, Inghilterra, Germania, Taiwan, Marocco, Emirati Arabi.

​Tra gli altri riconoscimenti ottenuti: “Premio Notte degli Oscar – Statte”, Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Apulia Worldwide Reference”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Premio Semper Fidelis”, “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”,​ “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“.

​Nel 2018 ha intrapreso una brillante carriera di insegnante di danza in Germania tra Stoccarda, Colonia, Duesseldorf e Francoforte. Attualmente è docente in numerose e prestigiose scuole ed accademie di danza a Stoccarda, allo stesso tempo svolge l’attività di ballerina professionista e Project ed Event Manager nel campo tersicoreo.

Nel 2020 è apparsa sulla rivista internazionale “Stars” Illustrated Magazine New York tra le personalità a livello mondiale​ più​ influenti dell’ anno. Nel 2021 è entrata a far parte della “World Artistic Dance Federation”, ha partecipato a Parigi, tra le personalità piu prestigiose del panorama tersicoreo,​ all’assemblea generale promossa dal consiglio Internazionale della Danza ed​ è stata protagonista di alcuni scatti pubblicati dalla rivista internazionale francese “Malvie”. Di recente è stata nominata direttrice artistica dell’International Universum Dance Festival,​ Capo Dipartimento Arte Danza, Moda e Spettacolo della Universum International Academy e si è esibita presso il Teatro Olimpico di Roma.