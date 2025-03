Roberta Di Laura premiata al Parlamento Europeo: eccellenza della danza tarantina

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per Roberta Di Laura, figura di spicco nel panorama della danza internazionale. Sabato 8 marzo, la ballerina tarantina ha ricevuto il “Premio Internazionale La Rosa D’Oro – Donne al Centro” presso la sede del Parlamento Europeo a Roma. Questo importante premio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso di oltre dieci anni di carriera, celebrati di recente con il “Roberta Di Laura – International Dance Gala” a Milano, evento che ha riscosso grande successo a livello nazionale e internazionale.

Nata a Taranto nel 1992, Di Laura ha coltivato fin da bambina la passione per la danza, distinguendosi per talento e determinazione. A soli 20 anni è entrata a far parte del Consiglio Internazionale della Danza (CID) di Parigi, partner dell’UNESCO, ottenendo un riconoscimento che ha consolidato la sua reputazione a livello mondiale. Nel 2023, nelle Marche, ha ricevuto anche il “Premio Internazionale Adriatico” per il suo contributo alla valorizzazione della Puglia nel mondo.

Un percorso internazionale tra palcoscenici prestigiosi

La carriera di Roberta Di Laura si è sviluppata su palcoscenici di tutto il mondo, con esibizioni in Germania, Marocco, Emirati Arabi, Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. In Italia ha partecipato a eventi di rilievo come il “Titanic Live Concert” a Taranto, musicato da Robin Gibb e Robin J. Gibb, il “Levante Danza Festival”, il “Festival Sanremo Benessere” e il “Kibatek – Festival Mondiale di Poesia”.

Si è esibita in prestigiosi teatri italiani, tra cui il Teatro Orfeo di Taranto, il Teatro Olimpico di Roma, il Teatro Manzoni di Monza e il Teatro Italia di Dolo (Venezia), interpretando ruoli iconici del repertorio classico.

Nel 2020, è stata inserita dalla rivista internazionale “Stars Illustrated Magazine” di New York tra le personalità più influenti dell’anno nel panorama artistico mondiale.

Formazione e collaborazioni internazionali

La sua formazione di alto livello comprende corsi presso istituzioni prestigiose come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola del Balletto di Roma, dove ha avuto l’opportunità di studiare con Carla Fracci. Ha inoltre perfezionato la sua tecnica con insegnanti provenienti dalle più grandi accademie internazionali, tra cui il Balletto dell’Opera di Parigi, il Balletto di Cuba, il Bolshoi di Mosca e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza e borse di studio, ha ricevuto il “Premio Cultura della Danza” nell’ambito della “Milano Dance Competition”. Il suo percorso artistico è arricchito da una laurea in “Arti e Scienze dello Spettacolo” conseguita presso l’Università Sapienza di Roma.

Un’ambasciatrice della Puglia nel mondo

Negli anni, Di Laura ha ricevuto numerosi premi sia in Puglia che a livello nazionale e internazionale, tra cui il “Premio Nilde Iotti”, il “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, il “Premio Universum Donna” e il “Premio Salento Donna”.

Il suo impegno per la promozione della cultura tersicorea e della Puglia è evidente anche nei suoi lavori di ricerca, presentati in Atene, San Pietroburgo, Canada, Florida, Ucraina, Bahamas, Varsavia e Tokyo, dove è stata l’unica italiana a esporre un progetto sulla danza.

Negli ultimi anni ha curato la direzione artistica di importanti eventi, tra cui il “Tanzfestival Stuttgart” in Germania, e ha collaborato con l’Universum Academy Switzerland. La sua immagine è apparsa in diversi progetti fotografici pubblicati su riviste internazionali, ed è stata Ambassador per il brand Ballet Papier di Barcellona.

Un talento in continua ascesa

Attraverso il suo talento e la sua dedizione, Roberta Di Laura continua a rappresentare la danza italiana nel mondo, portando con sé l’eccellenza e la bellezza della Puglia.

