Roberta Di Laura porta la danza tarantina al congresso mondiale in Messico

Nuovo riconoscimento internazionale per Roberta Di Laura, la danzatrice tarantina protagonista nei giorni scorsi del 62° Congresso Mondiale di Ricerca sulla Danza, svoltosi in Messico. L’artista ha preso parte al prestigioso evento internazionale presentando una masterclass video sul tema della danza propedeutica presso il Teatro di Atequiza, davanti a numerosi esperti del settore provenienti da tutto il mondo.

Il successo in Messico arriva a pochi giorni dalla recente affermazione ottenuta in Turchia, a conferma della continua ascesa internazionale di Roberta Di Laura, attualmente tra le docenti di danza classica più richieste in Germania. La sua carriera l’ha già vista protagonista in importanti congressi e festival mondiali, da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, fino a Varsavia e Tokyo, dove ha rappresentato l’Italia come unica relatrice.

Nata a Taranto nel 1992, Roberta Di Laura è danzatrice professionista, insegnante e coreografa. A soli 20 anni, nel 2013, è stata accolta nel Consiglio Internazionale della Danza di Parigi (CID), organo riconosciuto dall’Unesco. Ha calcato palcoscenici in numerosi Paesi, tra cui Germania, Marocco, Emirati Arabi, Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia, Spagna e Turchia, oltre che in diverse città italiane.

In Italia, ha partecipato come prima ballerina al Titanic Live Concert di Taranto, musicato da Robin Gibb e Robin J. Gibb dei Bee Gees, e si è esibita nei teatri Olimpico di Roma e Manzoni di Monza. Numerose anche le apparizioni televisive su Rai e le partecipazioni a festival come il Levante Danza Festival, il Festival Sanremo Benessere, Giovani Eccellenze, Festival Ballet-Ex e il Festival Mondiale di Poesia Kibatek.

Nel 2020 è stata inserita tra le personalità più influenti al mondo dalla rivista internazionale “Stars Illustrated Magazine” di New York. Numerosi i premi ricevuti: dal Premio Internazionale La Rosa D’Oro alla Camera dei Deputati, al Premio Adriatico, al Premio Città di Monopoli, fino ai riconoscimenti ricevuti in Puglia, tra cui Premio Donne di Puglia, Premio Re Manfredi, Premio Dea Ebe, Premio Maschera Banfi alla presenza di Lino Banfi.

La sua formazione si è svolta presso istituti d’eccellenza come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e il Balletto di Roma, con ulteriori perfezionamenti presso il Balletto dell’Opera di Parigi, il Bolshoi di Mosca, l’Opera di Vienna, il Balletto di Cuba e la Vaganova di San Pietroburgo, con la possibilità di lavorare con maestri di fama come Carla Fracci.

Accanto al percorso artistico, ha conseguito la laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma, un master post-laurea e corsi di aggiornamento anche presso l’Università di Oxford. Collabora stabilmente con l’Universum Academy Switzerland e ha diretto il Tanzfestival Stuttgart in Germania. Numerose anche le sue partecipazioni a progetti fotografici internazionali.

Poliedrica e profondamente legata alla sua terra, Roberta Di Laura continua a rappresentare un esempio di eccellenza artistica per la città di Taranto e per la Puglia nel panorama mondiale della danza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author