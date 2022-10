La vendetta dell’ex si consuma all’ultimo respiro di una partita priva di particolari emozioni. Con un diagonale dell’argentino Nicolas Rizzo, ex di turno insieme a Walter Zullo, il Giugliano espugna lo Iacovone. Taranto porta ancora bene a Lello Di Napoli, dopo il successo con l’Akragas del 2017. A onor del vero, non si può dire che il Giugliano abbia rubato qualcosa dal momento che i gialloblù hanno sfiorato il vantaggio in tre occasioni: con Raffaele Poziello nel primo tempo (salvataggio sulla linea di Formiconi), Gomez e Nocciolini (superlativo Vannucchi) nella ripresa. Al di là delle numerose assenze, il Taranto, non si è mai reso veramente pericoloso dalle parti di Sassi. Dopo quattro vittorie di fila, quindi, lo Iacovone torna terra di conquista. (Foto Max Todaro)

LA CRONACA

🟡🔵 90’+4’ Ammonito 🟨 Di Napoli (allenatore) per proteste.

🟡🔵 90’+1’ GOL DEL GIUGLIANO: ⚽️ Nicolas Rizzo! L’argentino, ex di turno con Zullo, fulmina Vannucchi raccogliendo in area un lungo traversone.

🟥🟦 86’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori Antonini dentro Vona.

🟡🔵 85’ Giugliano pericolosissimo con Nocciolini: colpo di testa ravvicinato, Vannucchi si distende e dice di no.

🟡🔵 79’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo avvicendamento per il Giugliano: Nocciolini per Piovaccari.

🟡🔵 77’ Ammonito 🟨 Gladestony per gioco falloso.

🟡🔵 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Triplo cambio per il Giugliano: Ghisolfi, l’ex Nicolas Rizzo e D’Alessio per Rondinella, Raffaele Poziello e Gomez.

🟡🔵 68’ Giugliano ancora vicino al vantaggio: Gomez elude la marcatura in area, spara di poco sopra la traversa della porta difesa da Vannucchi.

🟡🔵 64’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Giugliano, Felipe Martello rileva Ceparano.

🟥🟦 63’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, La Monica prende il posto di Labriola.

🟥🟦 60’ Ammonito 🟨 Labriola per comportamento non regolamentare.

🟡🔵 57’ Ammonito 🟨 Rondinella per gioco falloso.

🟡🔵 52’ Piovaccari si incunea in area, tiro cross che attraversa l’area pericolosamente, ma non viene raccolto da nessun compagno.

🟥🟦 52’ SOSTITUZIONE 🔄 La prima sostituzione del match è del Taranto: fuori Diaby dentro Mazza.

⏱ 46’ In campo gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’+2’ Finisce qui la prima frazione: Taranto e Giugliano 0-0, gara molto equilibrata.

🟡🔵 34’ Giugliano molto vicino al vantaggio: all’interno dell’area, Ciro Poziello batte a colpo sicuro, Formiconi salva quasi sulla linea di porta.

🟡🔵 25’ Ammonito 🟨 Gomez per gioco falloso.

🟥🟦 21’ Sinistro di Labriola all’interno dell’area da pozione defilata, non impensierisce Sassi.

🟡🔵 16’ Ammonito 🟨 Raffaele Poziello per reciproche scorrettezze con Diaby.

🟥🟦 16’ Ammonito 🟨 Diaby per reciproche scorrettezze con Raffaele Poziello.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO- 🟡🔵 GIUGLIANO 0-1

⚽️ RETE: 90’+1’ Rizzo (G)

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti, Antonini (86’ Vona), Ferrara; Mastromonaco, Romano, Labriola (63’ La Monica), Diaby (52’ Mazza), Formiconi; Guida, Infantino. Panchina: Loliva, Martorel, Caputo, Granata, Maiorino, Chapi. All. Capuano.

🟡⚫️ GIUGLIANO 352: Sassi; Scanagatta, Zullo, C. Poziello; Rondinella (70’ Ghisolfi), Gladestony, Ceparano (64’ Felipe Martello), R. Poziello (70’ Rizzo), Gomez (70’ D’Alessio); Piovaccari (79’ Nocciolini), Salvemini. Panchina: Viscovo, Belardo, Berman, Aruta, De Lucia, De Francesco. All. Di Napoli.

🟡 ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno. Assistenti: Emilio Micalizzi di Palermo e Andrea Zezza di Ostia Lido. IV: Fabrizio Pacella di Roma 2.

🟨 AMMONITI: Diaby, Labriola (T); R. Poziello, Gomez, Rondinella, Gladestony, Di Napoli (G).

📌 NOTE: Recuperi 2’/. Angoli 1-1