Rivolta al Fornelli di Bari, situazione sotto controllo

BARI – È stata sedata intorno alle 20,45 di domenica sera la sommossa al carcere minorile Fornelli di Bari. Circa una trentina i detenuti – tutti di nazionalità italiana – che avrebbero tentato un’evasione di massa non riuscita. Adesso, la situazione è sotto controllo. L’aggressione sarebbe partita da una decina di detenuti che si sarebbe impossessata delle chiavi delle celle della sezione 3 e avrebbe ferito gli agenti anche con un’arma da taglio, innescando disordini e colluttazioni con i poliziotti, picchiati con calci e pugni.

Durante i disordini i detenuti avrebbero prodotto ingenti danni alle apparecchiature di videosorveglianza, al sistema antincendio, oltre che a diversi mobili e suppellettili. La situazione è rientrata solo all’ingresso in carcere dei reparti speciali. All’esterno, cinturata completamente via Giulio Petroni – al quartiere Carrassi di Bari – e presidi di polizia, vigili del fuoco e agenti della Locale, oltre alle ambulanze del 118.

Tutto il personale in servizio al Fornelli è stato richiamato dalle proprie abitazioni poiché “la situazione è stata molto delicata”, fanno sapere fonti interne.

Due poliziotti penitenziari sono stati trasferiti dai sanitari del 118 in ospedale: uno al Policlinico del capoluogo con un trauma toracico e una ferita al volto, l’altro all’ospedale Di Venere di Carbonara con un trauma cranico. Nessuno è in pericolo di vita. Un terzo è stato curato nell’infermeria del Fornelli. Altri due agenti erano stati presi in ostaggio, mentre un infermiere è riuscito a guadagnare la fuga

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author