Rivolta al carcere minorile di Bari: tre agenti feriti

BARI – Tre agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti nei disordini scoppiati all’interno del carcere minorile “Fornelli” di Bari. Secondo quanto si apprende, alcuni giovani detenuti si sarebbero impossessati delle chiavi delle celle del terzo gruppo detentivo, innescando e colluttazioni con gli agenti.

Un poliziotto della penitenziaria è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 al Policlinico di Bari con un trauma toracico e una ferita al volto, un collega all’ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara con un trauma cranico, mentre per il terzo i medici stanno valutando il trasferimento in ospedale. I tre non sono in pericolo di vita.

Il carcere è stato completamente circondato da pattuglie di polizia e carabinieri che hanno bloccato l’ultimo isolato di via Giulio Petroni.

“È il momento di rivedere le punizioni per chi si macchia di reati orrendi e grazie alla minore età la fanno franca”, ha commentato il segretario nazionale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Federico Pilagatti.

Secondo quanto raccolto anche dal sindacato, sarebbe “in corso una rivolta. Alcuni detenuti minori avrebbero aggredito e picchiato con calci e pugni alcuni poliziotti penitenziari in servizio, che sono riusciti a guadagnare l’uscita e a raggiungere i soccorsi”. I rivoltosi avrebbero “spaccato mobili e apparecchiature e sarebbero tutt’ora asserragliati all’interno della sezione”.

Tutto il personale in servizio al Fornelli è stato “richiamato dalle proprie abitazioni – racconta ancora Pilagatti – poiché la situazione continua a essere delicata”.

