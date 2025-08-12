Rivendica il tuo Pug: un solo Piano, ma tante “firme”

FRANCAVILLA FONTANA – Nonostante, negli anni, le varie bozze abbiano prodotto diversi malumori e alimentato dibattiti, il sì della Giunta regionale pugliese al Piano urbanistico generale (Pug) di Francavilla Fontana ha prodotto sui social una sorta di corsa all’accredito di meriti condivisi, impegno pluridecennale e pure un po’ di giustificato orgoglio.

D’altro canto, la lunga strada verso il Pug, iniziata dall’ultima amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Vincenzo Della Corte, è stata costellata da insidie e confronti. Lo ricorda l’architetto Roberta Lopalco, assessora all’urbanistica dell’ultima giunta Della Corte prima e della prima giunta Bruno poi.

“Voglio ringraziare – scrive su Facebook la professionista – il sindaco Vincenzo della Corte, che ci credette in principio, affidandomi – a partire dal 2009 – la responsabilità di affrontare un tema così delicato, affiancata dall’allora dirigente arch. Fulgenzio Clavica, consapevole che sarebbe stato non facile e soprattutto impopolare. Così è stato. Per questo ringrazio anche chi, dopo, ci ha creduto: amministratori e professionisti interni ed esterni, che hanno portato avanti con perseveranza l’obiettivo finalmente raggiunto.

Chi non ci ha creduto, ha ostacolato o si è ricreduto, ringrazio lo stesso per aver animato il dibattito, ché in democrazia fa sempre bene. Tuttavia occorre una riflessione anche sulla normativa, in merito alla necessità di snellire i procedimenti relativi alle nuove pianificazioni: perché in un mondo che cambia così rapidamente, oggi si approva un PUG i cui contenuti sostanzialmente sono stati definiti nel 2013. Ma va benissimo così ed è un grande cambiamento per Francavilla, ostaggio di una pianificazione risalente a quasi 50 anni fa”.

Pug, Lopalco: “Uno strumento nuovo”

“Ora – continua la Lopalco – la sfida sarà la gestione di uno strumento nuovo, che chiama cittadini e amministratori a nuove responsabilità. Il dibattito apertosi a seguito delle vicende di Milano riporta l’attenzione sull’urbanistica, mostrando cittadini consapevoli che la gestione della città li interessa non solo per motivi personali legati alla proprietà. Speriamo che questo porti ad un rinnovamento culturale ovvero ad un nuovo corso per la gestione delle nostre città. Auguri a Francavilla Fontana e buon lavoro!

Pug e onestà intellettuale: Nicola Lonoce

A ricostruire altre vicende legate al Pug è il consigliere comunale di Idea per Francavilla Nicola Lonoce, oggi presidente della commissione Urbanistica ma, in passato, assessore sia nella giunta guidata da Maurizio Bruno, sia nel primo mandato del sindaco Antonello Denuzzo.

“È intellettualmente disonesto – scrive Lonoce sui social – non ricordare tutte le persone coinvolte in questo processo ventennale. Innanzitutto l’arch. Roberta Lopalco , assessore con due diverse amministrazioni comunali e vera iniziatrice del procedimento. Poi gli assessori che si sono succeduti nel tempo, ossia Tommaso Resta, Alfredo Iaia ed il sottoscritto, che ha lavorato sul PUG per più tempo, ossia 5 anni da assessore con la giunta Denuzzo 1 e due da presidente di commissione dell’attuale giunta, nonché l’attuale assessore all’urbanistica, Domenico Attanasi. Voglio ricordare anche l’apporto, a suo modo fondamentale, del dott. Aprea, commissario straordinario del Comune per alcuni mesi. Ma voglio ricordare anche i dirigenti che si sono succeduti, dall’Ing. Rini, alla ing. Morleo, dall’Ing. Scatigna all’attuale dirigente, l’ing. Padula. E poi i componenti dell’ufficio di piano, dalla prof.ssa Calace all’arch. Angelastro, all’ing. Farenga, nonché tutti i funzionari ed i dipendenti comunali che, in un modo o nell’altro, sono entrati nel processo”.

Lonoce prosegue, elogiando chi ha lavorato. Veramente.

Ecco, per chi lavora, per chi ha lavorato veramente, questa è la verità, un gioco di squadra che non ha visto differenze di colore politico, ma solo un obiettivo condiviso, al quale tutti abbiamo concorso, ognuno con il proprio tempo e le proprie competenze, le proprie sensibilità, e, da parte mia, oltre a tutti i sopracitati, voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione Urbanistica della Denuzzo 1, a cominciare dall’allora presidente Fabio Montefiore, Mimmo Tardio , Anna Ferreri e tutti gli altri, che con costanza e dedizione mi sono stati appresso nei lunghi mesi di discussione delle osservazioni. Ho dimenticato certamente qualcuno, e mi scuso in anticipo, ma l’età avanza. Si chiude così, per quanto mi riguarda, un lungo capitolo di impegno nell’urbanistica della mia città, dopo interpretazioni autentiche, varianti normative, regolamento edilizio, delibera attuativa della legge regionale sulle ristrutturazioni edilizie. Al futuro penseremo dopo il 18. Statevi ciao”.

Pug, per Bruno “passo storico compiuto”

Il consigliere regionale e presidente del Comitato regionale di Protezione civile e presidente del consiglio comunale ed ex sindaco Maurizio Bruno parla di “impegno mantenuto”, ma anche di “passo storico compiuto. Un grazie sincero al collega e delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena “pi come la ghiù stressato” in questi mesi e per il lavoro e la pazienza. So che in tanti adesso si prenderanno il merito, e va bene così. Io, da unico consigliere regionale di Francavilla, so quanto mi sono speso per arrivare a questo risultato. La coscienza è a posto e – festeggia Bruno – la soddisfazione è grande”.

In chiusa, giusto citare il post di un altro ex assessore, Domenico Magliola, che sempre su Facebook fa notare come “Se cerchi bene nel tuo cuore, troverai anche tu un Pug tutto tuo da rivendicare”.

Per l’approvazione definitiva, tuttavia, mancano ancora degli step. Ovvero, il passaggio in commissione e, quindi, in consiglio comunale. Insomma, non dire gatto se…

