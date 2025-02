Rivelazione segreti d’ufficio, imputazione coatta per maresciallo Gdf

BARI – Il gip di Bari Giuseppe Montemurro ha chiesto l’imputazione coatta per Antonio Cretì, il maresciallo della Guardia di finanza accusato, in concorso con l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri (arrestato lo scorso 26 febbraio per scambio elettorale politico-mafioso nell’ambito dell’inchiesta ‘Codice interno’), di rivelazione di segreti d’ufficio. I fatti risalgono al 2019, quando Cretì avrebbe rivelato all’allora direttore della testata online ‘Il Quotidiano Italiano’ (non indagato) delle notizie dal contenuto riservato relative a delle perquisizioni che la finanza avrebbe poi eseguito nell’ambito di un’indagine su una combine calcistica nel campionato di serie D. Per questa vicenda Olivieri, che avrebbe fornito al finanziere il numero di telefono del giornalista, era già stato rinviato a giudizio, mentre per Cretì la Procura aveva chiesto l’archiviazione facendo leva sulla ‘particolare tenuità’ del fatto. L’informazione, secondo la Procura, non avrebbe infatti danneggiato le indagini. Il gip ha invece ordinato la formulazione dell’imputazione al pubblico ministero entro 10 giorni, rilevando, nell’ordinanza, come il comportamento di Cretì sarebbe stato comunque idoneo a recare “grave nocumento all’attività d’indagine”

