“Riuniti” di Foggia, tre infermieri positivi in Medicina Ospedaliera. Dattoli: “Episodio circoscritto”

Sono tre gli infermieri risultati positivi al covid-19 all'interno del reparto di Medicina Interna Ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia. Oltre trenta tamponi effettuati su medici e infermieri del reparto, invece, sono negativi. "Episodio circostritto come ne capitano - ha affermato il direttore generale del Policlinico Vitangelo Dattoli -, non è stata inibita l'attività del reparto. Su 33 tamponati solo 3 infermieri sono risultati positivi. Altri 20 tamponi sono in corso. Non abbiamo il caso indice, che potrebbe avere origine di altra natura".