TARANTO- Era frequentato da pregiudicati con precedenti per estorsione, furto, porto d’armi, truffa, ricettazione e spaccio: per questo il questore Massimo Gambino ha chiuso un bar di Talsano, borgata di Taranto.

A eseguire la misura, la Squadra amministrativa della Divisione Polizia amministrativa che ha notificato il decreto ex art. 100 Tulps di sospensione per 10 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

In diverse occasioni, nella quotidiana attività di controllo del territorio, la Squadra Volante e la Squadra Amministrativa hanno constatato come il bar fosse frequentato con assiduità da numerose persone con pregiudizi penali e di polizia gravi, quali, detenzione, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere, estorsione, furto aggravato, porto di armi atti ad offendere, truffa, ricettazione. Dai controlli è emerso che l’esercizio pubblico era diventato luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e pericolosi per la collettività.

Il grave ed attuale pericolo che il protrarsi della situazione potesse rappresentare per l’ordine e la sicurezza pubblica per la cittadinanza ha reso necessaria l’emissione del provvedimento di sospensione. Alla notifica e all’esecuzione del citato provvedimento ha provveduto il dirigente della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Taranto.