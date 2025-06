Ritrovato sub disperso a Marina di Novaglie

Nella tarda mattinata di oggi, sotto il coordinamento della Sala Operativa della

Capitaneria di Porto di Gallipoli, è stata portata a termine un’operazione di ricerca e

soccorso (SAR) che ha permesso di ritrovare in buono stato di salute un pescatore

subacqueo dato per disperso a nord di Marina di Novaglie.

L’uomo, un turista 49enne originario di Torino, era impegnato in attività di pesca

subacquea quando, intorno alle ore 12.30, è stato perso di vista dai suoi compagni. Dopo

circa un’ora dall’ultimo avvistamento, non essendo rientrato a riva, è stato lanciato

l’allarme alla Guardia Costiera.

Immediatamente è stato disposto l’intervento della motovedetta SAR CP 825,

proveniente da Santa Maria di Leuca, che ha avviato le operazioni di ricerca lungo il tratto

di costa interessato.

Verso le ore 14.15, a circa 2 chilometri a sud dal punto in cui il sub era stato visto per

l’ultima volta, l’equipaggio della motovedetta ha localizzato e intercettato il pescatore

subacqueo. Dopo le operazioni di identificazione e le prime verifiche sullo stato di salute,

l’uomo è risultato in buone condizioni fisiche e non ha necessitato di assistenza sanitaria.

Successivamente, è stato accompagnato a riva in sicurezza.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli ricorda l’importanza di adottare sempre

comportamenti prudenti durante le attività in mare, segnalando la propria posizione,

evitando immersioni solitarie e consultando le condizioni meteo-marine prima di ogni

uscita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts