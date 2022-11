Condividi su...

Foggia – È stato trovato senza vita Giovanni Antonucci, il 79enne di Foggia scomparso il 15 novembre scorso dopo essere uscito da casa in bicicletta. L’uomo è stato trovato questa mattina senza vita in periferia, in zona Vigna Nocelli, dove il suo cellulare aveva dato l’ultimo segnale. Sul caso indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. Fondamentale per il ritrovamento si è rivelato il fiuto dei cani molecolari.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts