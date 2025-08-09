9 Agosto 2025

Ritrovato Antonio Sisto, era arrivato fino alla Francia

centered image

Un lieto fine per la famiglia di Antonio Sisto, il 44enne di Martina Franca di cui non si avevano più notizie dal 4 agosto scorso. L’uomo, infatti, è stato ritrovato in Francia e sta bene.

Le sue tracce si erano perse il 4 agosto scorso, quando si era allontanato Puglia. La dinamica della sua sparizione aveva subito allarmato le autorità. Si è poi scoperto che l’uomo si era allontanato in treno, rendendo le ricerche particolarmente complesse e difficili, circostanza questa che determina la vicenda nell’ambito dell’allontanamento volontario.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa, la prefettura di Bari aveva attivato il “Piano ricerca persone scomparse”, che ha mobilitato forze dell’ordine e volontari in una vasta operazione di ricerca. Grazie alla collaborazione e all’intenso lavoro degli investigatori, si è riusciti a rintracciarlo in territorio francese, mettendo fine a giorni di angoscia per i suoi cari.

Ancora non sono note le motivazioni che hanno spinto Sisto ad allontanarsi. L’importante, per ora, è che l’uomo sia stato ritrovato sano e salvo.

