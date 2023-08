Ritrovata Gabriela, la 12enne di Carovigno scomparsa a Bari

È stata ritrovata Gabriela, la 12enne di Carovigno scomparsa giovedì mattina a Bari, in viale Unità d’Italia, mentre era in compagnia della mamma, una donna di 37anni, che stava sbrigando delle commissioni in un negozio di foto. In tarda mattinata il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, aveva lanciato un appello per chiedere massima collaborazione a chiunque avesse visto la ragazzina. In serata, poco dopo le 21, lo stesso primo cittadino ha diffuso su Facebook la notizia del ritrovamento.

