Isole Tremiti (FG) –

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nelle acque antistanti le isole Tremiti, al largo dell’isola di San Domino.

A lanciare l’allarme questa mattina una persona che stava attraversando quel tratto di mare. Per il recupero del corpo è intervenuta la guardia costiera di Termoli. Sconfessata l’ipotesi iniziale che si trattasse di Brunella Chiù, la 56enne scomparsa dopo l’alluvione delle Marche lo scorso 15 settembre. In corso le indagini della Procura di Foggia.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts