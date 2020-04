Ritornano i fiori sulle tombe, consegna dei fiorai su ordinazione

Condividi

Da domani i fiorai di Nardò entreranno nel cimitero. Lo spiega il primo cittadino, Pippi Mellone, pubblicando online l'ordinanza.

Grazie alla disponibilità degli operai della ditta Notaro, il sindaco ha fatto rimuovere i vecchi fiori da tutte le tombe e ripulire i contenitori. A partire da lunedì 27 ogni cittadino potrà contattare il proprio fioraio di fiducia, per rendere omaggio alle persone care. I fiorai locali saranno autorizzati a entrare nel cimitero per adornare le tombe. "Tenere il cimitero comunale chiuso - commenta Mellone - è stata una scelta sofferta ma obbligata e in linea con le decisioni di tutela della salute pubblica che ho preso. Adesso dobbiamo avviarci a riprendere una vita coerente con le nostre necessità. I fiorai potranno accedere ogni giorno feriale (dal lunedì al sabato) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. La nostra vita riprenderà presto ad avere meno vincoli ma per proteggere noi stessi e gli altri occorrerà comportarsi con la massima cautela. Intanto il nostro pensiero, il nostro affetto e le nostre preghiere, - conclude Mellone - saranno il modo per essere vicini a chi non è più tra noi e, allo stesso tempo, per pensare alla nostra vita, che deve ritornare a essere pienamente libera".