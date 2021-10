BRINDISI- È stato fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente: ritirata la patente a un ragazzo di 24 anni di Brindisi e denunciato in stato di libertà.

In particolare, il giovane, controllato alla guida di un’autovettura in una via del centro abitato in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, che hanno dato esito positivo per l’uso di “cannabinoidi”. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura restituita al legittimo proprietario.