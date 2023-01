BARLETTA – Circa 170mila euro di contributi dalla Regione Puglia per la ristrutturazione di quattro chiese di Barletta. Il finanziamento per la città della Disfida fa parte della somma di 2,2 milioni di euro che verrà utilizzata per la salvaguardia del patrimonio culturale di valenza storica, artistica e religiosa del territorio pugliese.

Un’operazione che ha due obiettivi: prendersi cura dei beni immobili di grande importanza per la comunità cattolica della regione e, contestualmente, puntare al miglioramento strutturale del patrimonio ecclesiastico in ottica turistica.

Barletta, in quanto Civitas Mariae, non fa eccezione e potrà contare su quattro restauri importanti: nel centro storico, la Basilica di Santa Maria Maggiore vedrà un intervento sulla Cappella Cimiteriale del Capitolo, la chiesa di Sant’Andrea beneficerà della ristrutturazione dell’altare di San Giacomo della Marca, mentre nei quartieri Settefrati e Barberini ci saranno il restauro del mosaico della chiesa dello Spirito Santo e le migliorie alla cupola del Santuario dell’Immacolata. Per ognuno dei quattro interventi sono stati stanziati 43170 euro, per un totale di 172mila euro.

