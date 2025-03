Rissa tra ultras di Brindisi e Fasano, potrebbero scattare altre misure cautelari

Arresti domiciliari per due tifosi processati per direttissima ma non sono escluse, a breve, altre misure cautelari.

Prima svolta nelle indagini sugli scontri tra tifosi avvenuti al termine di Fasano – Brindisi. Arresti domiciliari per due tifosi processati per direttissima ma non sono escluse, a breve, altre misure cautelari. Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading