Rissa sfocia in accoltellamento, 21 persone coinvolte

E' sfociata a coltellate la rissa tra giovani in Piazza Risorgimento a Bari. Gli agenti della sezione volanti della Questura giunti sul posto hanno accertato che la rissa ha coinvolto numerosi giovani studenti ed incensurati alcuni anche minorenni. Al vaglio degli investigatori la posizione di 21 persone. Due i feriti: un 18enne ferito con sette coltellate e ricoverato al Policlinico e un altro giovane tenuto in osservazione al Giovanni XXIII. La rissa sarebbe scaturita per futili motivi. Sono in corso approfondimenti con il supporto della Polizia Scientifica intervenuta sul posto.