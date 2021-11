CEGLIE MESSAPICA- Dai toni accesi sono passati ai pugni, proprio mentre passavano i carabinieri: quattro persone di Ceglie Messapica sono finite al pronto soccorso e denunciate per rissa aggravata.

È accaduto nella serata di ieri, 31 ottobre, in una via del centro storico, quando un 50enne, un 53enne e due 23enni hanno iniziato a litigare per futili motivi. Poi dai toni accesi sono passati alle mani, proprio mentre si trovavano nei pressi i militari. Intervenuti per sedare la lite insieme ad altri passanti, hanno denunciato per rissa aggravata i quattro uomini, che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per escoriazioni varie riportate a seguito dei pugni. Dopo le cure sono stati rimessi in libertà, così come disposto dall’autorità giudiziaria.