Rissa nella stazione di servizio: Daspo fuori contesto per dieci tifosi

BRINDISI – Lo scorso settembre se le diedero di santa ragione in una stazione di servizio lungo la Statale 379, nei pressi di Villanova. A distanza di mesi, i componenti di quei due distinti gruppi ultras sono stati identificati e raggiunti dal cosiddetto Daspo fuori contesto. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Brindisi Aurelio Montaruli nell’ottica dell’intensificazione dell’attività di prevenzione al fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive.

Con l’applicazione di questa misura di prevenzione è impedito l’accesso agli impianti sportivi a coloro che risultassero denunciati o condannati per specifici reati ritenuti di particolare allarme sociale.

I provvedimenti sono stati adottati a seguito degli episodi di violenza verificatisi la sera del 15 settembre all’interno di una stazione di servizio lungo la SS379 nei pressi di Villanova di Ostuni. Quella sera due gruppi di giovani , giunti nell’area di servizio a bordo di minivan e autovetture armati di aste e bastoni, si affrontarono a dando vita ad una rissa furibonda.

Daspo fuori contesto, le indagini

Le indagini della D.I.G.O.S. di Brindisi hanno ipotizzato che si trattava di due gruppi di ultras appartenenti ad opposte tifoserie. I gruppi provenivano da due distinti incontri di calcio disputati in trasferta in provincia di Lecce. Le indagini hanno permesso di identificare alcuni degli autori della rissa. Dopo la denuncia in stato di libertà era stata avviata la procedura finalizzata all’adozione del provvedimento del Questore.

La puntuale istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi evidenzia un indice di pericolosità elevata. Perlomeno, tale da a imporre l’emissione delle misure inibitorie evitando che gli stessi autori della rissa possano accedere alle manifestazioni sportive mettendo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per alcuni di loro non si tratta della prima segnalazione per fatti della stessa natura. I provvedimenti sono stati quindi modulati seguendo criteri di maggiore fermezza verso i recidivi. Il caso più grave ha comportato l’applicazione del D.A.Spo per otto anni.

