Aggressione nel pub del centro storico: locale chiuso per 15 giorni

FRANCAVILLA FONTANA – Nonostante l’aggressione verificatasi all’interno del pub, nessuno, neppure il gestore, segnalò l’accaduto alle forze dell’ordine. Anche per questo, la scorsa settimana, la Polizia di Stato di Brindisi ha notificato la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un bar del centro storico di Francavilla Fontana, nei pressi di Castello Imperiali e della Basilica Minore.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito di un’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, avviata su proposta del Comando Stazione Carabinieri.

L’origine dell’atto risale a un intervento dei carabinieri a inizio maggio, scattato a tutela della quiete pubblica, in seguito a una violenta aggressione avvenuta all’interno del locale. L’episodio sarebbe poi proseguito all’esterno, nelle immediate vicinanze dell’esercizio e lungo le vie cittadine, come emerso da successive indagini. L’attività istruttoria della Questura ha inoltre evidenziato gravi criticità nella gestione del locale, tra cui violazioni sanzionate amministrativamente e, soprattutto, un comportamento omissivo da parte del titolare. L’esercente non segnalò l’aggressione alle forze di polizia, contribuendo a ritardare l’avvio delle indagini e a compromettere la sicurezza pubblica. Il grave episodio ha suscitato allarme sociale e ha indotto le autorità a intervenire per evitare ulteriori rischi per la collettività, in un contesto che, secondo gli inquirenti, richiede maggiore attenzione e responsabilità da parte degli esercenti.

