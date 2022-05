BISCEGLIE – Una mancata precedenza in corrispondenza di un incrocio sarebbe stata la causa di un acceso litigio per le strade di Bisceglie. I conducenti di due auto sono venuti a contatto lungo via Isonzo, all’altezza di una rotatoria dove ci sarebbe stata l’incomprensione tra i due.

Gli uomini, inizialmente scesi dalle vetture per un chiarimento sulla questione, sono rapidamente venuti alle mani sotto gli occhi degli altri automobilisti e dei passanti, che sono intervenuti per evitare che la situazione avesse risvolti ancor peggiori.

In tanti, spaventati e sconcertati dalla scena di violenza in strada, hanno ripreso la colluttazione con i cellulari. Per sedare la rissa, invece, c’è stato bisogno dell’intervento di ben quattro persone, che hanno allontanato i due mentre si strattonavano e cercavano di colpirsi ripetutamente. Circolazione ripresa in modo regolare poco più tardi, dopo lo shock e lo spavento per il contatto tra i due conducenti.