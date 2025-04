Rissa in pieno centro: quattro persone denunciate a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Una rissa in pieno centro è costata ai quattro protagonisti una denuncia a piede libero oltre a diverse lesioni riportate nella lite. L’episodio è accaduto a Francavilla Fontana, di sera, qualche giorno fa, quando il gruppetto è venuto alle mani nei pressi di piazza Umberto I, cuore della movida della Città degli Imperiali. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, già impegnati nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il comando provinciale di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

In particolare i militari del Norm sono intervenuti a seguito di una rissa che si è verificata in pieno cento storico. Diverse persone si sono picchiate per futili motivi. I carabinieri hanno individuato quattro presunti responsabili, tutti deferiti in stato di libertà. Gli stessi hanno riportato lesioni con diversi giorni di prognosi.

Sempre nei giorni scorsi, due automobilisti, invece, erano sprovvisti della patente di guida, poiché mai conseguita, con recidiva nel biennio. Anch’essi sono stati denunciati.

Un giovane, invece, è stato segnalato all’autorità amministrativa poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

