26 Agosto 2025

Bari, Maxi rissa in piazza Moro tra gruppi di stranieri: passanti e residenti terrorizzati

Giovanni Sebastio 26 Agosto 2025
Bari, 26 agosto 2025 — Un’ondata di paura ha scosso ieri sera il centro di Bari, quando una violenta rissa ha coinvolto decine di persone in piazza Aldo Moro, vicino alla stazione centrale.

L’evento, che ha visto contrapposti due gruppi composti principalmente da cittadini marocchini e bengalesi, ha creato il panico tra residenti e passanti.

Le prime stime parlano di oltre cinquanta persone coinvolte nella colluttazione, che è scoppiata in un momento di grande afflusso di gente e ha trasformato la piazza in un teatro di caos.

I rumori della rissa hanno svegliato molti residenti, che si sono affacciati ai balconi per assistere a una scena di forte tensione e violenza.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse unità delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato, la Polizia Locale e l’Esercito. Oltre alle forze dell’ordine, i soccorritori del 118 hanno assistito i numerosi feriti, la maggior parte dei quali ha ricevuto cure sul posto. Un uomo, che ha riportato lesioni più gravi, è stato trasportato d’urgenza alla clinica Mater Dei.

Secondo una prima ricostruzione, la scintilla che ha scatenato la rissa sarebbe stata il furto di un cellulare, un’accusa rivolta a un cittadino marocchino. Le indagini sono ancora in corso, ma le forze dell’ordine avrebbero già fermato due uomini al termine degli scontri.

L’episodio ha avuto una vasta eco online dopo che il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta, ha pubblicato un video della rissa sui social media. Questo ha riacceso il dibattito pubblico sulla sicurezza urbana, con numerosi commenti da parte di cittadini preoccupati che lamentano un percepito declino del controllo su alcune zone della città

Giovanni Sebastio

