Rissa in piazza Cairoli, controlli “senza sosta” nel centro di Brindisi

BRINDISI – Controlli senza sosta della polizia di Stato nel centro di Brindisi dopo la rissa tra giovani registrata qualche giorno fa in piazza Cairoli. Nell’ultimo fine settimana di agosto e nei primi giorni di settembre c’è stata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati in genere. Il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio e dei controlli amministrativi interessa Volanti, Ufficio Immigrazione e Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nei mesi estivi dal Questore a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura. Sia in città che in provincia. Con la collaborazione dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, i servizi straordinari arrivano “anche a seguito – si legge in una nota della Questura – dell’episodio verificatosi qualche giorno fa in Piazza Cairoli dove un gruppo di giovanissimi aveva dato vita ad una rissa”.

Controlli senza sosta, le sanzioni

La maggiori attenzioni sono state riservate proprio all’area compresa tra Piazza Cairoli, Corso Umberto, Via Cristoforo Colombo, Via Bastioni S. Giacomo e Piazza Crispi. Gli agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione della ASL brindisina, hanno controllato complessivamente 1587 persone e 592 veicoli. Ispezionate inoltre sei attività commerciali con altrettante contestazioni elevate per infrazioni di natura amministrativa per diverse migliaia di euro.

Inoltre, sono stati indagati in stato di libertà un cittadino italiano che ha agevolato l’evasione di un giovane sottoposto a un provvedimento restrittivo disposto dall’Autorità Giudiziaria e un cittadino straniero resosi responsabile di delitti contro il patrimonio e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli operatori di Polizia.

È infine al vaglio la posizione di alcuni soggetti al fine della sottoposizione a misure di prevenzione di competenza del Questore.

I controlli continueranno “senza sosta” anche nei prossimi giorni.

