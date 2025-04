Rissa Canosa-Galatina: Comune salentino si scusa e si dissocia

Dopo i gravi episodi avvenuti al termine della semifinale playoff di Eccellenza tra Galatina e Canosa, disputata domenica 27 aprile, il Comune di Galatina ha inviato una lettera ufficiale a Vito Malcangio, sindaco di Canosa di Puglia, per condannare la rissa tra calciatori nel post gara.

Il messaggio, firmato da Francesco Sabato, presidente del Consiglio Comunale di Galatina, esprime dispiacere per quanto accaduto e si dissocia completamente da comportamenti ritenuti lontani dai valori dello sport. “Nel 2022 è rinata la Galatina Calcio con l’idea di uno sport fatto di inclusione, educazione e sacrificio. I fatti di domenica rappresentano una pagina che non avremmo mai voluto vedere”, si legge nella missiva.

Sabato ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella promozione dello sport giovanile, che nel 2024 ha visto nascere il nuovo settore dedicato, raccogliendo entusiasmo e partecipazione da parte della comunità. “Lo sport deve essere un luogo di formazione e serenità”, ha aggiunto porgendo le scuse ufficiali alla città di Canosa e augurando i migliori successi al club rossoblù.

Un gesto istituzionale e sportivo accolto con gratitudine da Antonietta Cristiani, assessora allo sport del Comune di Canosa, che ha espresso apprezzamento per il tono e il contenuto della lettera. “Ringrazio il Comune di Galatina per l’atto di responsabilità e maturità, che ristabilisce un clima di rispetto tra le nostre comunità”, ha dichiarato aggiungendo: “Rinnovo la mia vicinanza alla società Canosa Calcio, al capitano Murilo Gomes, a tutti i tesserati e ai tifosi presenti allo stadio. Continueremo a impegnarci per uno sport sano e educativo”.

