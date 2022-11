Condividi su...

CEGLIE MESSAPICA – Rissa in campo tra minori, ma non solo, durante il derby di sabato pomeriggio tra Taf Ceglie e ASD Calcio Ceglie, categoria Juniores. Mancavano pochi minuti alla fine del match, quando gli animi si sono scaldati e, dopo qualche battibecco verbale, i giocatori avrebbero cominciato a spingersi, minacciarsi e rincorrersi. La bagarre in campo si è poi allargata anche agli spalti dello stadio “Stoppa” fino all’invasione di campo da parte di alcuni genitori e tifosi. Il match è stato sospeso, mentre nei minuti successivi, per evitare il peggio, i carabinieri della locale stazione hanno monitorato l’uscita dal campo sportivo di tifoserie e squadre. Nelle prossime ore, la FIGC potrebbe emettere dei provvedimenti disciplinari.