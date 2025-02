Rissa a Taranto, interviene la Polizia: identificate quattro persone

TARANTO – Violenta rissa a Taranto, quattro georgiani identificati dalla Polizia.

Momenti di panico nella serata di venerdì nel centro di Taranto, quando una rissa è scoppiata tra la gente in via Oberdan. Quattro cittadini georgiani sono stati identificati dalla Polizia di Stato dopo aver creato scompiglio non solo in via Oberdan, ma anche nella vicina via Minniti. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di fermare i responsabili, che, senza documenti, hanno tentato di fuggire ma sono stati prontamente inseguiti e arrestati dagli agenti. I quattro uomini sono stati poi condotti in Questura per l’identificazione.

Foto di Francesco Manfuso

