Risolo firma un biennale e rinforza il centrocampo del Nardò

Il Nardò ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Risolo, centrocampista di esperienza e affidabilità, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club granata. Il suo arrivo rappresenta un’operazione strategica che rafforza significativamente la mediana a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2025/2026.

Il trasferimento è stato reso possibile grazie al lavoro dell’area tecnica, in particolare del direttore sportivo Andrea Corallo e del direttore generale Silvano Toma, che hanno dimostrato ancora una volta competenza e visione nella costruzione dell’organico.

Entusiasta per la nuova sfida, Risolo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Nardò: “Indossare la maglia granata, così carica di storia e passione, è un onore per me. Ho sentito subito l’entusiasmo della società e conosco la passione della tifoseria. Sono pronto a dare tutto me stesso per questi colori. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”

