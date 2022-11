Molfetta: revocato bando per riscossione tributi. Le opposizioni esultano

Condividi su...

MOLFETTA – Il bando per l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi, per il momento è stato revocato. Per le opposizioni in consiglio comunale a Molfetta si tratta di una vittoria e della conferma che quel provvedimento era pasticciato. “E’ stato evitato un aggravio per i molfettesi” commenta il consigliere comunale, Pietro Mastropasqua.