1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

“Rischio guerra mafiosa a Tuturano”: perché torna in carcere il boss Buccarella

Michele Iurlaro 1 Settembre 2025
centered image

BRINDISI – C’era il rischio concreto di una “guerra” mafiosa per i controllo degli affari del territorio. Perché nel blitz della Dda sono finiti in carcere quattro esponenti Scu del clan dei Tuturanesi tra cui il boss Salvatore Buccarella

centered image

