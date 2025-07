Riqualificazione ex Ilva, Tarentum Forum sostiene la proposta Fuksas

“È un’occasione storica: le nostre visioni coincidono. Uniamo le forze per la rinascita della città”

Il Tarentum Forum APS accoglie positivamente la proposta presentata dallo Studio Fuksas per la riqualificazione della Cava Amastuola e delle aree ex Ilva, definendola “un’occasione storica” per la città. Secondo il presidente Andrea Franchi, la visione dello studio guidato da Massimiliano Fuksas coincide in modo sorprendente con i contenuti del Piano Globale di Riconversione Strategica elaborato nei mesi scorsi dall’associazione.

“Non abbiamo intenzione di rivendicare nulla – ha affermato Franchi -, ma di cogliere questa convergenza come una conferma del lavoro svolto finora e come un’opportunità concreta per Taranto. La coincidenza tra due progetti nati in ambiti diversi rafforza il percorso verso una trasformazione attesa da decenni”.

La proposta Fuksas prevede la realizzazione di un polo scientifico, culturale e turistico in un’area attualmente in stato di degrado, un impianto progettuale che si sovrappone ai cinque assi strategici promossi dal Tarentum Forum per la riconversione dell’area ex industriale: bonifica integrata, ZES Verde, nuova occupazione, memoria storica e governance partecipata.

“Noi c’eravamo e ci siamo ancora. Siamo pronti a collaborare, a mettere in campo le nostre competenze, le reti e il patrimonio civico costruito in anni di impegno”, ha aggiunto Franchi sottolineando l’apertura del Forum a partecipare a tavoli tecnici, istituzionali o operativi che possano contribuire a trasformare la proposta in realtà.

L’associazione ribadisce la necessità che in questo processo venga garantita pari dignità alla voce del territorio e delle realtà organizzate, chiedendo un modello decisionale condiviso, orientato ai risultati e privo di protagonismi.

“Taranto ha bisogno di alleanze, non di divisioni. Di progetti concreti, non di bandiere. Di cambiamenti reali, non di retorica”, ha concluso Franchi invitando a fare sistema per cogliere appieno quella che definisce una svolta possibile per la città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author