Riqualificazione di Piazza Moro a Bari, il 22 aprile iniziano i lavori

A partire da martedì 22 aprile, il Comune di Bari avvierà i lavori di riqualificazione di Piazza Moro, finanziati con circa 5 milioni di euro di fondi PNRR e curati da RFI.

La prima fase del cantiere, fino a settembre 2025, interesserà l’area nord della rotatoria, tra via Sparano, corso Italia, la fontana centrale, via De Cesare e via Niccolò dell’Arca, trasformando la piazza in uno spazio più vivibile e sicuro con nuovi spazi verdi, aree pedonali, arredi e illuminazione a led, mantenendo lo stile dei giardini all’italiana.

Sarà realizzata una pavimentazione centrale in continuità con via Sparano e riorganizzato il sistema viario circostante. Previsti divieti di transito e fermata, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità, inclusa una fermata bus temporanea in via De Cesare.

L’intervento mira a migliorare l’accessibilità alla stazione e riqualificare un’area centrale della città.

La seconda fase dei lavori interesserà l’area sud della piazza fino a marzo 2026.

Il Sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza dell’intervento per restituire dignità e decoro a un’area strategica della città.

