La costa sud di Trani da via Matinelle fino alla strada per Bisceglie avrà un nuovo volto. Presentato dall’amministrazione Bottaro il progetto di riqualificazione del litorale tranese. Tra gli obiettivi c’è quello di garantirne la fruibilità turistica con servizi di prim’ordine, ma anche la creazione di un percorso ciclopedonale e un’area parcheggi. Una trasformazione che potrà potenziare una zona nevralgica della città.

In conferenza stampa, il sindaco Amedeo Bottaro inserisce l’opera nel piano triennale di opere pubbliche, per un processo burocratico avviato nel 2020 e concluso durante la scorsa estate con una delibera del 16 luglio. Le migliorie logistiche da apportare tra Matinelle e Zone Vasche per la fruibilità della costa prevedono una spesa di circa 700mila euro.

Già pubblicata, intanto, la comunicazione che predispone il vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, avviso che riguarda 80 proprietari della zona. Il progetto di riqualificazione della costa sud segue quello della costa nord, già ammesso a finanziamento del Pinqua, piano che ha portato a Trani la somma di 30 milioni di euro.