FRANCAVILLA FONTANA – L’orologio della torre segna l’ora esatta. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ne avevamo parlato in questo servizio, le lancette della Torre dell’orologio di Francavilla Fontana, fresca di restauro, hanno ripreso a girare.

“Una buona notizia – scrive il sindaco Antonello Denuzzo su Facebook – che vale come un auspicio: l’orologio della Torre di Piazza Umberto I ha ripreso a segnare l’ora. Lo abbiamo rimesso in funzione elettricamente, ma non rinunciamo all’idea di ripristinare il congegno originario, per il rispetto dovuto a questo bene monumentale che dopo il restauro è tornato a rappresentare il “faro” del centro storico di Francavilla Fontana. Intanto stiamo lavorando anche al recupero degli ambienti all’interno della Torre, nella prospettiva di renderla visitabile. Vale sempre quel principio: la qualità della vita dipende anche delle piccole cose, dal farle nella maniera giusta”.