LECCE – Sono ripresi questa mattina, presso l’Acaya Golf Club, gli allenamenti per i giallorossi.

I giocatori, suddivisi in gruppi, sono stati impegnati in delle batterie di test fisici, in palestra e sul campo, per la valutazione della condizione fisica attuale a seguito del periodo di vacanza, durante il quale hanno comunque svolto un programma di mantenimento. I test si sono conclusi nel primo pomeriggio.



Assenti i calciatori Banda, Ceesay, Colombo e Helgason, che rientreranno l’1 dicembre.

Domani mattina allenamento al mattino all’Acaya.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts