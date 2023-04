LECCE – Un importante momento d’interazione con ricercatori e non solo per far scoprire agli studenti salentini il grande lavoro portato avanti sul territorio e le possibilità lavorative che questo offre. Con queste finalità le attività legate al Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica” sostenuto dalla Provincia di Lecce.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

