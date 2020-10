Ripalta (Fg), incidente stradale: due morti e un ferito

Condividi

È di due morti e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 18 sulla strada statale 16 all'altezza del bivio di Ripalta. Nel violento impatto tra una Daewoo Matiz e una Volvo v40, una coppia di anziani di San Paolo di Civitate, di 83 e 76 anni, ha perso la vita, mentre una terza persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica: è probabile che la matiz, con a bordo i due anziani, si stesse immettendo sulla statale, mentre la volvo sopraggiungeva da Foggia e, forse a causa dell'assenza di illuminazione su strada, non è riuscita a frenare in tempo. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto.

Attilio Scarano