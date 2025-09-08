Ripacandida: inaugurato l’Eco-Compattatore “Mangiaplastica” per la raccolta differenziata

Nei giorni scorsi, Ripacandida ha accolto con entusiasmo l’inaugurazione dell’eco-compattatore “Mangiaplastica”, un’iniziativa che segna un passo importante verso la sostenibilità ambientale. Questo progetto è il risultato della partecipazione dell’amministrazione comunale al bando promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, con l’obiettivo di promuovere il riciclo e combattere l’abbandono dei rifiuti.

Il sindaco Michele Chiarito ha sottolineato come l’installazione dell’eco-compattatore, situato in piazza San Pio, rappresenti un’opportunità per rendere Ripacandida protagonista del progresso ecologico, incentivando la comunità a partecipare attivamente alla raccolta differenziata. La macchina è progettata per accettare bottiglie in PET, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale di questo materiale.

Un aspetto innovativo dell’iniziativa è il sistema di incentivazione attraverso buoni sconto a punti. Ogni bottiglia riciclata permetterà ai cittadini di accumulare “eco punti”, trasformando il gesto della raccolta differenziata in un vantaggio concreto. I primi dieci cittadini che conferiscono il maggior numero di bottiglie riceveranno un buono spesa del valore di cento euro, da utilizzare presso le attività commerciali aderenti al progetto.

Questa iniziativa non solo promuove la raccolta differenziata, ma incoraggia anche la partecipazione attiva della comunità, creando un circolo virtuoso che sostiene l’economia locale e favorisce un ambiente più pulito e sostenibile per le generazioni future. Ripacandida, attraverso il “Mangiaplastica”, si pone dunque come esempio di come le piccole azioni possano avere un grande impatto sulla tutela dell’ambiente.

Con il supporto della cittadinanza e delle istituzioni, il comune di Ripacandida continua a lavorare per un futuro più verde e consapevole, dimostrando che la sostenibilità è un obiettivo raggiungibile attraverso la collaborazione e l’impegno collettivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author