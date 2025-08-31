Ripacandida: il Vulture candidato a Capitale Italiana del Vino 2026

Nel cuore pulsante della Basilicata, un territorio ricco di storia e tradizione vitivinicola si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Vulture Melfese – Alto Bradano, noto per le sue vigne e il legame con il vulcano, è stato ufficialmente candidato a diventare la Capitale Italiana del Vino per il 2026. Il comune di Ripacandida, capofila di un progetto che coinvolge 14 comuni, ha annunciato la presentazione del dossier di candidatura. Questo è sostenuto dall’associazione nazionale Città del Vino.

Il dossier rappresenta un mosaico di identità e vocazioni. Esso evidenzia le ricchezze culturali e enologiche dei comuni aderenti: Rionero in Vulture, Melfi, Ginestra, Barile, Ripacandida, Rapolla, Genzano di Lucania, Atella, Acerenza, Lavello, Forenza, Palazzo San Gervasio, Venosa e Maschito. Ogni comune ha contribuito attivamente alla realizzazione di schede progettuali. Queste mettono in luce eventi, manifestazioni e iniziative innovative. Tali progetti sono pensati per coinvolgere non solo le comunità locali, ma anche le giovani generazioni, le famiglie, gli operatori del settore e i turisti.

Il percorso di elaborazione del dossier è stato possibile grazie al coordinamento di Mauro Tucciariello, coordinatore regionale delle Città del Vino per la Basilicata. Il suo impegno ha rappresentato un elemento chiave nel processo di candidatura. La proposta di candidatura non è solo un riconoscimento per il Vulture e i suoi vini, tra cui spicca l’Aglianico, ma anche un’opportunità per promuovere il territorio e valorizzare le sue tradizioni.

Con questa iniziativa, il Vulture Melfese – Alto Bradano si pone in posizione di rilievo nel panorama vitivinicolo italiano. È pronto a condividere con il resto del Paese la sua ricca eredità e il suo potenziale. La speranza è che la candidatura possa non solo portare prestigio, ma anche stimolare un crescente interesse. Questo interesse riguarda un territorio che, con le sue caratteristiche uniche, è pronto ad accogliere e sorprendere.

