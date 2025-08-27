27 Agosto 2025

Rionero: un sostegno fondamentale alla ricerca sul Sarcoma Epiteliodale

27 Agosto 2025
Fondi al Crob per la ricerca sui tumori

Due associazioni attive nella lotta contro il sarcoma epitelioide, l’Orchestra per la Vita e MC4 – in corsa per la vita, hanno deciso di sostenere ancora una volta la ricerca dell’IRCCS Crob Rionero. Le stesse hanno contribuito con un’importante elargizione liberale di 9.000 euro. Questo finanziamento è destinato a un progetto di ricerca che mira a esplorare le potenzialità terapeutiche per una neoplasia rara. Questa colpisce prevalentemente giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 39 anni. Rappresenta circa il 2% dei sarcomi pediatrici.

Il sarcoma epitelioide è una patologia per la quale attualmente non esistono terapie specifiche. La ricerca condotta dalla dottoressa Simona Laurino si concentra sul ruolo delle vescicole extracellulari nel miglioramento della diagnosi e nel trattamento di questa malattia.

Il progetto prevede lo studio delle vescicole extracellulari sia in vitro, utilizzando linee cellulari di sarcoma epitelioide, sia attraverso l’analisi di campioni di sangue di pazienti. I risultati preliminari sono già incoraggianti e sono stati presentati durante l’evento “La Ricerca si presenta”, promosso dal Crob Rionero nel 2024. La dottoressa Laurino sottolinea che “finanziare questo progetto significa dare continuità alla speranza”, trasformando il dolore in possibilità e la paura in azione.

Massimo De Fino, direttore generale dell’IRCCS Crob, ha espresso gratitudine nei confronti delle associazioni per il loro sostegno alla ricerca scientifica. “Grazie al prezioso lavoro dei nostri ricercatori e al sostegno delle associazioni e dei tanti cittadini amici di Rionero, possiamo proseguire il progresso scientifico. Incidiamo sull’innovazione diagnostica e terapeutica a vantaggio dei pazienti oncologici.”

In un contesto in cui le terapie per il sarcoma epitelioide sono scarse, la percentuale di sopravvivenza è bassa. L’impegno di queste associazioni rappresenta una scelta di responsabilità. È un gesto d’amore per chi combatte la malattia ogni giorno.

Questo sostegno alla ricerca non solo offre una chance a pazienti in difficoltà, ma rappresenta anche un esempio di come la comunità possa unirsi per combattere il cancro e promuovere l’innovazione nella cura delle malattie rare e al Crob Rionero si continua a lavorare in questa direzione.

