Rionero, tre giorni di Eminalis: un festival per l’identità del Sud

Dal 25 al 27 luglio 2025, Rionero in Vulture ospiterà “Eminalis – I confini della Storia”, un festival culturale che esplorerà il legame tra passato e presente a Palazzo Giustino Fortunato. Studiosi, scrittori, artisti e cittadini si riuniranno per riflettere sulle radici del Sud, con un omaggio speciale all’ingegnere Giuseppe Catenacci a cinquant’anni dalla sua scomparsa. La manifestazione si propone di rispondere a una domanda cruciale: cosa resta della storia quando diventa memoria viva? Attraverso dibattiti, mostre e performance, il festival intreccerà cultura e identità, offrendo spunti di riflessione sulle sfide contemporanee.

Il programma si aprirà venerdì 25 luglio alle ore 10:00 con un evento simbolico e poetico: l’arrivo del Bibliomotocarro del maestro Antonio La Cava. Alle 18:00, l’inaugurazione ufficiale e l’apertura della mostra su Catenacci sarà seguita dalla presentazione del volume epistolare “A schiena dritta” e da una riflessione pubblica su “La storia al tempo dell’oggi” del prof. Francesco Benigno, in dialogo con Antonio D’Andria. La diplomatica e saggista Elena Basile presenterà due volumi recenti sulla cultura europea contemporanea, moderati da Igor Uboldi.

Sabato 26 luglio, alle ore 10:00, si terrà una tavola rotonda interdisciplinare dedicata al tema “Memoria e territorio”, con la partecipazione degli Ordini professionali degli ingegneri, architetti e geologi. Uno degli eventi più attesi sarà un urban trek con l’apertura straordinaria dell’Orologio della Costa. Nel pomeriggio, l’archeologa Isabella Marchetta presenterà il suo volume “Note di archeologia urbana a Melfi”, seguito dalla lectio magistralis di Errico Cuozzo dedicata ai Normanni nel Mezzogiorno.

Domenica 27 luglio, il programma si aprirà alle ore 10:00 con presentazioni su storia economica e agraria del Sud. Nel pomeriggio, Domenico Maione discorrerà sulle trasformazioni istituzionali e identitarie, il prof. La Luna invece presenterà uno studio su un falso d’autore attribuito a Boccaccio. Il festival si concluderà alle 21:00 con un concerto della JASI Band, promettendo una serata all’insegna della musica e della cultura.

“Eminalis” è un progetto di comunità che invita al confronto e alla riflessione, facendo dialogare saperi diversi. È storia viva, non monumento. È parola, non retorica. Il festival è promosso dall’ArcheoClub del Vulture con il patrocinio del Comune di Rionero, in collaborazione con numerose realtà professionali, insieme al prezioso sostegno di partner istituzionali e privati.

