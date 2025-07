Rionero, site visit Ministeriale al Crob: riconferma del carattere scientifico in gioco

In queste ore, il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) è sotto l’occhio attento della commissione ministeriale, impegnata in una site visit. Ogni due anni, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico devono fornire al ministero della Salute dati aggiornati per mantenere il loro status. A questo invio, si aggiunge la visita da parte degli esperti nominati dal ministero, che valuteranno i requisiti necessari.

La commissione, guidata da Graziano Lardo, direttore generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, include esperti di rilievo come Paolo Ascierto e Maria Benedetta Donati, insieme a rappresentanti regionali. Riconosciuto per l’ultima volta nel giugno 2022, il Crob ha inviato i dati per la visita lo scorso dicembre.

Tra i punti chiave della presentazione c’è la recente delibera della Giunta Regionale che conferisce al Crob il ruolo di centro oncologico di riferimento per la Basilicata, in linea con le disposizioni nazionali. Questo riconoscimento sottolinea l’attrattività del Crob, con il 35-40% dei ricoveri provenienti da regioni limitrofe.

Massimo De Fino, direttore generale del Crob, ha dichiarato: “Abbiamo risposto a tutte le raccomandazioni della scorsa visita ministeriale e stiamo potenziando i servizi, aumentando i posti letto da 87 a 124.” Cosimo Latronico, assessore alla Salute, ha evidenziato il ruolo strategico del Crob nel sistema sanitario lucano, sottolineando l’importanza della struttura nella prevenzione e cura dei tumori, nonché nel contrasto all’emigrazione sanitaria.

