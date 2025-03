Rionero, musica in corsia all’Irccs-Crob

Rionero in Vulture – La musica come terapia che accompagna il percorso di guarigione dei pazienti oncologici. È questo il filo conduttore che unisce tutte le date dell’iniziativa “Musica in corsia” organizzata all’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata e dal Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza. Si parte martedì 18 marzo alle ore 18 nell’ampio spazio al piano terra del Crob vicino l’endoscopia. L’appuntamento si ripeterà tutti i martedì pomeriggio fino al sette maggio con proposte sempre diverse. I concerti sono il frutto di una convenzione stipulata lo scorso dicembre tra il Crob e il Conservatorio con l’obiettivo di collaborare, attraverso il linguaggio universale della musica, al progetto di umanizzazione dell’ambiente ospedaliero creando momenti privilegiati che alleviano il peso della malattia, stimolando emozioni positive e creando un’atmosfera più rilassata e serena.

“Con questi concerti – dice il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino – vogliamo regalare ai nostri pazienti, ai loro accompagnatori, a tutto il personale sanitario, di ricerca e amministrativo e a tutti i cittadini che vorranno partecipare, un’esperienza insolita in un ambiente ospedaliero. La musicoterapia, infatti, è una disciplina che usa la musica per promuovere il benessere. La musica può aiutare i pazienti ricoverati a ridurre lo stress e favorire la comunicazione, può influenzare le emozioni e i pensieri. Siamo grati al Conservatorio ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ di Potenza e a tutti i maestri che si esibiranno gratuitamente nel nostro ospedale per questa importante opportunità di incontro tra medicina e arte che, come Istituto, abbiamo deciso di estendere a tutta la cittadinanza”.

“Sulla scorta di numerose iniziative promosse nell’ambito della Terza Missione – dice il direttore del Conservatorio ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ di Potenza, prof. Felice Cavaliere – siamo davvero felici di aver realizzato la convenzione con l’Irccs Crob di Rionero in Vulture in quanto crediamo fortemente che iniziative come ‘Musica in corsia’ siano un punto di forza anche sotto l’aspetto formativo: i nostri studenti apprendono grazie a queste iniziative ad empatizzare con realtà diverse e complesse, così come i nostri docenti offrono la loro professionalità per un fine nobile ed arricchente”.

Il Crob, dunque, apre le sue porte per ospitare quanti vorranno partecipare all’ascolto dei concerti tenuti dai maestri e dagli allievi del Conservatorio. Per il primo appuntamento del 18 marzo titolato “Corde che vibrano” si esibiranno i maestri Annastella Gibboni al violino e Fabio Silvestro al pianoforte sulle musiche di Beethoven, Bazzini, Wieniawski, Fauré. Martedì 25 marzo, invece, si cambia genere con “Jazz e dintorni”. Il calendario completo con date, orari e programmi è online sui siti internet e sui canali social del Crob e del Conservatorio.

