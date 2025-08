Rionero: la mostra d’arte di Gerry Arizona visitabile nel borgo antico

Dal 5 al 13 agosto, la figura femminile al centro dell’arte di Gerardo Fabrizio

Dopo un lungo periodo trascorso in Lombardia, il pittore Gerardo Fabrizio, noto come Gerry Arizona, fa ritorno nella sua terra d’origine con un obiettivo ben preciso: celebrare la figura femminile attraverso la sua arte. La mostra personale, intitolata “L’altra metà del cielo più illuminato”, sarà visitabile fino al 13 agosto nella suggestiva cornice del centro storico di Rionero.

L’inaugurazione dell’opera d’arte, avvenuta oggi, ha visto la presentazione dell’iniziativa nella sala espositiva di via Trappeti (angolo via Pennella 2), accessibile gratuitamente al pubblico ogni giorno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Gerry Arizona si distingue per il suo approccio non convenzionale all’arte. Pur essendo un autodidatta che ha iniziato a dipingere in età avanzata, ha rapidamente sviluppato uno stile personale. Le sue prime opere, realizzate su cartoncino con tecnica mista, ritraevano scorci del paese natale. Oggi, l’artista preferisce lavorare con acrilico su tela, utilizzando spatola, pennello e persino le dita per creare ritratti vividi e quasi tangibili.

Il tema centrale dell’opera è inequivocabile: la donna, musa, simbolo, anima e corpo. “È un omaggio a Colei che dona la vita”, racconta Arizona, “attraverso la bellezza, la passione, la forza”. Questa dichiarazione d’intenti si riflette nelle opere esposte, caratterizzate da volti femminili in primo piano che narrano storie taciute, emozioni sospese tra malinconia e luce. Alcuni ritratti evocano la condizione di chi non gode ancora pienamente della propria libertà.

Una scelta particolare di Arizona è quella di non vendere i suoi quadri. Questa decisione non è una strategia commerciale, ma una ferma convinzione: “L’Arte non si vende, si diffonde”. Di conseguenza, la mostra si trasforma in un atto di condivisione, un invito al dialogo e una riflessione potente sulla femminilità e sul diritto di esistere.

Questa esposizione, oltre a rappresentare una tappa fondamentale nel percorso artistico di Gerry Arizona, offre al pubblico l’opportunità di scoprire un linguaggio pittorico autentico. Luce e colore diventano strumenti per raccontare l’universo interiore delle donne, tra gioia e inquietudine, libertà e mistero.

In conclusione la mostra, oltre ad essere un ritorno a casa per l’artista, è anche una dichiarazione d’amore verso l’arte e ciò che essa può trasmettere in modo profondo e significativo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author